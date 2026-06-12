كينيونيس وخيمنيز يقودان المكسيك لعبور جنوب إفريقيا في افتتاح مونديال 2026

حققت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026 في كرة القدم، فوزا سهلا بهدفين نظيفين على جنوب إفريقيا التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين، الخميس على ملعب أستيكا التاريخي في مكسيكو.

وسجل خوليان كينيونيس الهدف الأول في في المونديال (9)، وعزز الأرقام راوول خيمنيز في الشوط الثاني (67)، في مباراة طُرد فيها الجنوب إفريقيان سفيفيلو سيتولي (49) والبديل ثيمبا زواني (84)، والمكسيكي سيسار مونتيس (90+2).

و أصبحت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا هي صاحبة أكثر المباريات الافتتاحية التي شهدت بطاقات حمراء، وذلك بعد تعرض ثلاث لاعبين للطرد في المباراة.

وتعرض سيزار مونتيس، مدافع منتخب المكسيك، للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد تدخل قوي على كوليسو موادو لاعب جنوب أفريقيا على مقربة من منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم البرازيلي، ويلتون سامبايو، البطاقة الحمراء الثالثة لمونتيس ليصبح ثالث لاعب يتعرض للطرد في المباراة بعد ثنائي جنوب أفريقيا، سفيفلفو يايا سيتول وثيمبا زواني في الدقيقتين 50 و84 على الترتيب.

وكان الرقم القياسي لحالات الطرد في مباريات الافتتاح مسجلا باسم مواجهة الارجنتين والكاميرون والتي انتهت بفوز الكاميرون بهدف نظيف وطرد اثنين من لاعبيه وهما أندريه كانا بيك وبينيامين ماسينج في افتتاح نسخة عام 1990 في إيطاليا.