لاعب جنوب إفريقيا سيتول صاحب أول حالة طرد في مونديال 2026

شهدت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا أول حالة طرد في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكانت من نصيب منتخب جنوب أفريقيا.

وتعرض سفيلفو «يايا» سيتول لاعب منتخب جنوب أفريقيا للطرد في الدقيقة 50، بعد تدخل على مهاجم منتخب المكسيك، بريان جوتيريز وهو في حالة انفراد بمرمى رونوين ويليامز، حارس المرمى.

وتعرض سيتول للطرد ليصبح بذلك خامس حالة طرد في تاريخ المباريات الافتتاحية للمونديال، وهي البطاقة الحمراء رقم 178 في تاريخ مباريات كأس العالم ككل.

وكانت آخر حالة طرد في المونديال قد جاءت في مواجهة المغرب أمام البرتغال في دور الثمانية بنسخة عام 2022 في قطر.