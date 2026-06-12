خالد إسماعيل.. أول إماراتي يسجل في كأس العالم

حملت الدقيقة 46 مع انطلاق الشوط الثاني من مباراة منتخب الإمارات مع ألمانيا، في مونديال إيطاليا 1990، بصمة إماراتية في سجلات بطولات كأس العالم، حين أحرز لاعب «الأبيض» في العصر الذهبي، خالد إسماعيل، أول هدف للإمارات في تاريخ مشاركاتها المونديالية، وذلك خلال المباراة التي أُقيمت، في 15 يونيو، على ملعب «سان سيرو» في مدينة ميلانو، بحضور نحو 70 ألف متفرج، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وانتهت بفوز المنتخب الألماني بنتيجة (5-1).

وجاء الهدف بعدما نجح خالد إسماعيل في استثمار تمريرة طولية فشل الدفاع الألماني في قطعها، لينطلق نحو حدود منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك حارس المنتخب الألماني بودو إيلغنر.

كما شهدت المجموعة الرابعة في مونديال 1990 البصمة الإماراتية الثانية، عبر اللاعب علي ثاني الذي سجل في الدقيقة 22 من مباراة الإمارات مع يوغسلافيا التي أقيمت، في 19 يونيو 1990، على ملعب «ريناتو دالارا» في مدينة بولونيا، وانتهت بفوز يوغسلافيا بنتيجة (4-1).

ويعد هدفا ثنائي «الأبيض» خالد إسماعيل وعلي ثاني ضمن قائمة 39 لاعباً عربياً نجحوا في تسجيل الأهداف في تاريخ بطولات كأس العالم، وهي قائمة يتصدرها السعوديان سامي الجابر وسالم الدوسري، إلى جانب التونسي وهبي الخزري والمغربي يوسف النصيري، برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.