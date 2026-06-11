جدول مباريات الجزائر في مونديال 2026

يعود المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب استمر 12 عاماً، حاملاً طموحات كبيرة بتكرار إنجاز مونديال البرازيل 2014 عندما بلغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه. لكن، وكما جرت العادة تبقى التوقعات صعبة أمام منتخب اشتهر بتقلب نتائجه.

ويملك المنتخب الجزائري واحدة من أقوى التشكيلات، بقيادة رياض محرز وأمين جويري وحسام عوار وريان آيت نوري ورامي بن سبعيني، ما يجعله مرشحاً للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة العاشرة.

مباريات الجزائر بتوقيت الإمارات

17 يونيو: الجزائر × الارجنتين (5:00 صباحاً)

23 يونيو: الجزائر × الأردن (7:00 صباحاً)

28 يونيو: الجزائر × النمسا:(6:00 صباحاً)