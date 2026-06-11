جدول مباريات تونس في كأس العالم 2026.. بداية مرحلة جديدة

تتجه أنظار الجماهير التونسية إلى نهائيات كأس العالم 2026 بترقب كبير، ليس فقط بسبب المشاركة السابعة لمنتخب «نسور قرطا» في الحدث العالمي، بل لأن البطولة تمثل بداية مرحلة جديدة يقودها المدرب صبري لموشي الذي اختار الرهان على جيل شاب في محاولة لإعادة بناء المنتخب وتجديد دمائه.

وأحدث لموشي تغييرات واسعة في تشكيلة المنتخب منذ توليه المسؤولية مطلع العام الجاري، إذ منح الفرصة لعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة مستقبلاً، وهو ما انعكس على قائمة كأس العالم التي شهدت حضور عدد كبير من الوجوه الشابة.

ويبرز في القائمة عدد من المواهب الصاعدة التي تخوض تجربتها الأولى في كأس العالم، من بينها ريان اللومي، وخليل العياري، ورائد الشيخاوي، وآدم عروس، ومعتز النفاتي، إلى جانب إسماعيل الغربي وسيباستيان تونكتي.

مباريات تونس بتوقيت الإمارات

15 يونيو: تونس × السويد (6:00 صباحاً)

21 يونيو: تونس × اليابان (8:00 صباحاً)

26 يونيو: تونس × هولندا (3:00 صباحاً)