استبعاد الزلزولي وأكرد من تشكيلة المغرب بسبب الإصابة

استبعد جناح ريال بيتيس الاسباني عبد الصمد الزلزولي ومدافع مرسيليا الفرنسي نايف أكرد رسمياً من تشكيلة المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقتها اليوم الخميس، وذلك بسبب الاصابة.

وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الاتحاد المغربي للعبة استبدل الزلزولي وأكرد بالجناح الأيسر لأنجيه الفرنسي أمين السباعي ومدافع الفتح السعودي مروان سعدان.

وأصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى تعرض له في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة الدولية الودية ضد النروج (1-1) الأحد ف ينيوجيرزي، فيما يغيب أكرد عن الملاعب منذ مارس الماضي عندما خضع لعملية جراحية لعلاج آلام متواصلة في منطقة العانة حرمته من المشاركة مع فريقه في المراحل الاخيرة من الدوري.