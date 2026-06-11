تعرف إلى الطاقة الاستيعابية لملاعب مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء الطاقة الاستيعابية للملاعب الـ16 المستضيفة لنهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وهذه أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبا وتقام للمرة الأولى في ثلاث دول.

وقال فيفا في بيان الأربعاء «بعد الطلب العالمي غير المسبوق، سيُحطَّم العدد القياسي من الجماهير في نسخة واحدة والذي يعود إلى كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة».

القائمة الكاملة للملاعب وطاقتها الاستيعابية:

ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا: 68239

ملعب بي سي بليس فانكوفر: 52497

ملعب جيليت، فوكسبورو/بوسطن: 64146

ملعب «إيه تي أند تي»، أرلينغتون/دالاس: 70649

ملعب أكرون، غوادالاخارا: 45664

ملعب إن آر جي، هيوستن: 68777

ملعب أروهيد، كانساس سيتي: 69045

ملعب سوفاي، لوس أنجليس: 70492

ملعب أستيكا، مكسيكو: 80824

ملعب هارد روك، ميامي: 64478

ملعب بي بي في إيه، مونتيري: 51243

ملعب ميتلايف، إيست راذرفورد (نيوجيرزي/نيويورك): 80663

ملعب لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا: 68324

ملعب ليفايس، سانتا كلارا/سان فرانسيسكو: 68827

ملعب لومن فيلد، سياتل: 66925

بي إم أو فيلد، تورونتو: 43036