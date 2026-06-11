تعرف إلى الطاقة الاستيعابية لملاعب مونديال 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء الطاقة الاستيعابية للملاعب الـ16 المستضيفة لنهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وهذه أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبا وتقام للمرة الأولى في ثلاث دول.
وقال فيفا في بيان الأربعاء «بعد الطلب العالمي غير المسبوق، سيُحطَّم العدد القياسي من الجماهير في نسخة واحدة والذي يعود إلى كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة».
القائمة الكاملة للملاعب وطاقتها الاستيعابية:
ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا: 68239
ملعب بي سي بليس فانكوفر: 52497
ملعب جيليت، فوكسبورو/بوسطن: 64146
ملعب «إيه تي أند تي»، أرلينغتون/دالاس: 70649
ملعب أكرون، غوادالاخارا: 45664
ملعب إن آر جي، هيوستن: 68777
ملعب أروهيد، كانساس سيتي: 69045
ملعب سوفاي، لوس أنجليس: 70492
ملعب أستيكا، مكسيكو: 80824
ملعب هارد روك، ميامي: 64478
ملعب بي بي في إيه، مونتيري: 51243
ملعب ميتلايف، إيست راذرفورد (نيوجيرزي/نيويورك): 80663
ملعب لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا: 68324
ملعب ليفايس، سانتا كلارا/سان فرانسيسكو: 68827
ملعب لومن فيلد، سياتل: 66925
بي إم أو فيلد، تورونتو: 43036
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