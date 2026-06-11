رئيسة المكسيك عن الاحتجاجات: كل شيء تحت السيطرة

قالت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، أمس، إن «كل شيء تحت السيطرة» في ما يتعلق بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم، رغم استمرار احتجاجات المعلمين.

وتواصل مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين المكسيكية احتجاجاتها، منذ الأسبوع الماضي، للمطالبة بزيادة في الأجور، وإصلاحات في أنظمة التقاعد تعتبرها الحكومة غير قابلة للتنفيذ، ما يضع السلطات المكسيكية تحت ضغط عشية انطلاق كأس العالم.

وأقام معلمون مخيماً قرب ساحة سوكالو في قلب العاصمة، حيث تم إنشاء منطقة مخصصة للمشجعين، كما دعوا إلى التظاهر تزامناً مع المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.