توخيل مُحبَط من أداء إنجلترا أمام نيوزيلندا

أعرب المدير الفني لمنتخب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، عن إحباطه من الأداء الذي وصفه بـ«العشوائي» لفريقه خلال الشوط الأول من المباراة الودية مع نيوزيلندا، التي انتهت بفوز صعب بهدف نظيف سجله هاري كين، مساء أول من أمس، ضمن الاستعدادات المكثفة لكأس العالم 2026، وقال توخيل: «أنا راضٍ عن النتيجة، لكنني لست سعيداً للغاية، بل أحببت الشوط الثاني أكثر من الشوط الأول»، وأضاف: «أعتقد أننا كنا أكثر شراسة وقوة في الشوط الثاني، سواء في الاستحواذ على الكرة أو استعادتها وصنعنا المزيد من الفرص والتوغلات الجيدة داخل منطقة الجزاء، كما التزمنا بمراكزنا بشكل أفضل وهو ما منحنا سرعة أكبر في الأداء».