مانشستر سيتي الأكثر تمثيلاً في مونديال 2026.. وريال مدريد في مركز متأخر

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن لاعبي مانشستر سيتي سيكونون الأكثر تمثيلاً في صفوف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن 19 لاعباً من مانشستر سيتي، ممن كانت آخر مبارياتهم على مستوى الأندية بقميص الفريق الإنجليزي، سيشاركون في البطولة، وهو العدد الأعلى ليس فقط بين أندية إنجلترا، بل بين جميع أندية العالم.

وأوضحت «بي بي سي» أن هناك 17 نادياً يضم كل منها 10 لاعبين أو أكثر في قوائم المنتخبات المشاركة بالمونديال، اعتماداً على آخر نادٍ مثله اللاعب قبل انضمامه إلى منتخب بلاده.

وجاء بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثاني بـ18 لاعباً، فيما تقاسم أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثالث بواقع 16 لاعباً لكل منهما.

وحل برشلونة الإسباني في المركز الخامس بـ15 لاعباً، بينما جاء الهلال السعودي في المركز السادس مناصفة مع أتلتيكو مدريد الإسباني وكريستال بالاس الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما مثل كل نادٍ منها 12 لاعباً في قوائم المنتخبات المشاركة.

وجاء ريال مدريد الإسباني في المرتبة الـ16 ضمن القائمة، بعدما ضمت المنتخبات المشاركة 10 لاعبين فقط كانت آخر مبارياتهم على مستوى الأندية بقميص الفريق الملكي.

وفي ما يلي قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في كأس العالم 2026 وفقاً لـ«بي بي سي»:

1- مانشستر سيتي (إنجلترا): 19 لاعباً.

2- بايرن ميونيخ (ألمانيا): 18 لاعباً.

3- أرسنال (إنجلترا): 16 لاعباً.

4- باريس سان جيرمان (فرنسا): 16 لاعباً.

5- برشلونة (إسبانيا): 15 لاعباً.

6- الهلال (السعودية): 12 لاعباً.

7- أتلتيكو مدريد (إسبانيا): 12 لاعباً.

8- كريستال بالاس (إنجلترا): 12 لاعباً.

9- مانشستر يونايتد (إنجلترا): 12 لاعباً.

10- بوروسيا دورتموند (ألمانيا): 11 لاعباً.

11- غلطة سراي (تركيا): 11 لاعباً.

12- ليفربول (إنجلترا): 11 لاعباً.

13- فنربخشة (تركيا): 10 لاعبين.

14- ميلان (إيطاليا): 10 لاعبين.

15- آيندهوفن (هولندا): 10 لاعبين.

16- ريال مدريد (إسبانيا): 10 لاعبين.

17- سلافيا براغ (التشيك): 10 لاعبين.