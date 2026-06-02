الاتحاد النرويجي يطالب "فيفا" بالتحقيق في جائزة ترامب للسلام

طالب الاتحاد النرويجي لكرة القدم الثلاثاء، لجنة الأخلاقيات التابعة لنظيره الدولي (فيفا) التحقيق في منح أعلى هيئة إدارية جائزة نوبل للسلام للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان جاني إنفانتينو رئيس فيفا قد منح ترامب جائزة السلام في نسختها الأولى خلال حفل سحب قرعة مونديال 2026 الذي أجري في 6 ديسمبر الماضي.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، قدمت منظمة "فيرسكوير" الحقوقية شكوى إلى لجنة الأخلاقيات في "فيفا"، مدعية أن إنفانتينو قد خالف واجبه في الحياد بدعمه لترامب.

ولم يكشف "فيفا" قط عن كيفية منحه جائزة السلام، التي جاءت في وقت كان ترامب وإدارته يضغطان فيه مراراً وتكراراً لمنحه جائزة نوبل للسلام.

وقالت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي، إنهم تصرفوا بشكل منفرد في توجههم إلى لجنة الأخلاقيات "أعتقد أن الاتحادات الأخرى كانت تعلم أنه بإمكانها التوقيع إن أرادت".

وتابعت "خلصنا إلى أنه من غير المجدي الضغط على أي طرف، إذ لن يؤدي ذلك إلا إلى خلق توترات".

وقد سعى إنفانتينو علنا إلى توطيد علاقاته مع ترامب قبيل انطلاق كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.