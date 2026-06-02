أعلى 10 أندية كرة قدم قيمة عالمياً

حافظ ريال مدريد الإسباني على صدارته للأندية الأعلى قيمة مالية في كرة القدم بقيمة بلغت 9.5 مليارات دولار، وفق تقرير لمجلة فوربس الأميركية.

وجاء في المركز الثاني غريمه التقليدي نادي برشلونة الإسباني بقيمة بلغت 7.5 مليارات دولار، وفي المركز الثالث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة تبلغ 7.2 مليارات دولار، متفوقاً على غريمه التقليدي ليفربول الذي حل رابعاً بقيمة 6.2 مليارات دولار، وحل بطل أوروبا للمرة الثانية على التوالي باريس سان جيرمان في المركز الخامس بقيمة 5.8 مليارات دولار.

وحل العملاق البافاري بايرن ميونخ في المركز السادس بقيمة 5.7 مليارات دولار، فيما احتل مانشستر سيتي الإنجليزي المركز السابع بقيمة 5.5 مليارات دولار، وحل بطل الدوري الإنجليزي ووصيف دوري أبطال أوروبا أرسنال في المركز الثامن بقيمة تبلغ 5.4 مليارات دولار، فيما حل تشيلسي تاسعاً بقيمة تبلغ 4.2 مليارات دولار، وحل في المركز العاشر توتنهام الذي نجى من الهبوط بصعوبة بقيمة بلغت 3 مليارات دولار.

ويعتمد تصنيف «فوربس» على مجموعة من المعايير المالية، تشمل الإيرادات والأصول وقيمة العلامة التجارية والاتفاقيات التجارية والديون، دون أن يرتبط التصنيف بالنتائج أو الحصول على الألقاب، حيث يعتمد على أرقام مالية فقط.