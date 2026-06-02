رسمياً.. جمال السلامي يعلن قائمة منتخب الأردن لمونديال 2026

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة المدير الفني المغربي جمال السلامي، القائمة النهائية لـ "النشامى" التي ستخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026، في مشاركة تاريخية للكرة الأردنية في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وضمت القائمة (26) لاعباً يعول عليهم الجهاز الفني في الظهور المشرف، وهم:

يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.

مواجهة كولومبيا

وصلت بعثة المنتخب الأردني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سان دييغو الأميركية، حيث يبدأ "النشامى" معسكرهم التدريبي الذي يمتد حتى العاشر من حزيران الجاري. ويعد هذا المعسكر المحطة الفنية الحاسمة، إذ سيختتمه المنتخب بلقاء ودي من العيار الثقيل يجمعه بالمنتخب الكولومبي، فجر يوم الاثنين 8 الشهر الجاري، على أرضية ملعب "سنابدراغون".

وعقب انتهاء معسكر سان دييغو، ستنتقل بعثة النشامى إلى مدينة بورتلاند، التي تم اعتمادها مقراً رسمياً لإقامة المنتخب خلال منافسات البطولة.