25 مليون إسترليني من آرسنال تجعل أرتيتا الأغلى في إنجلترا

دخل ملف تجديد عقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مرحلة حاسمة، في ظل مفاوضات معقدة بينه وبين إدارة آرسنال حول التفاصيل المالية للعقد الجديد، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق تحت قيادته خلال المواسم الأخيرة.

وكشفت صحيفة التلغراف إلى أن العقد الجديد لأرتيتا يمثل أولوية قصوى بالنسبة لإدارة آرسنال، إلا أن العديد من الجوانب المالية والتفاوضية ما زالت بحاجة إلى الحسم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت: "يُنظر إلى المفاوضات الحالية على أنها نقطة انطلاق لعقد قد يكون من بين الأكبر في تاريخ المدربين بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابعت: "يتقاضى أرتيتا حالياً راتباً سنوياً يبلغ نحو 12 مليون جنيه إسترليني، يرتفع إلى 15 مليوناً مع المكافآت والحوافز المرتبطة بالنتائج. غير أن النجاحات الرياضية الأخيرة للفريق عززت من موقف المدرب الإسباني على طاولة المفاوضات، خاصة بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

وبحسب التقرير، فإن أرتيتا يسعى إلى أن يصبح المدرب الأعلى أجراً في "البريميير ليغ"، حيث قد يبدأ راتبه الجديد من 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مع إمكانية وصوله إلى 25 مليوناً عبر المكافآت.

ويعكس هذا الرقم المكانة التي بات يتمتع بها المدرب داخل النادي، والدور المحوري الذي لعبه في إعادة أرسنال إلى دائرة المنافسة على أكبر الألقاب المحلية والقارية.