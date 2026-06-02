حل أزمة تأشيرات "بافانا بافانا" قبل كأس العالم

غادرت بعثة منتخب جنوب إفريقيا المشاركة في كأس العالم إلى المكسيك الإثنين، متأخرة يوماً واحداً عن الموعد المقرر، بسبب تأخير في الحصول على التأشيرات.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة يوم الأحد، لكن الرحلة أُرجئت في اللحظة الأخيرة بعدما تبيّن أن أربعة أعضاء من الطاقم لا يملكون تأشيرات دخول، بحسب ما أفاد به الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم.

وقال مسؤول في المطار إن المنتخب سافر على متن طائرة مستأجرة، متوجهاً إلى معسكر تدريبي استعداداً لمباراته أمام المكسيك في 11 يونيو، ضمن اللقاء الافتتاحي للبطولة.

وأوضح الاتحاد في بيان: "رغم أن تأخير التأشيرات أدى إلى خسارة الفريق يوماً ثميناً من برنامج السفر والتحضير، فإن الاتحاد الأفريقي راضٍ عن أن المشكلة قد حُلّت إلى حدٍ كبير، وأن خطط المنتخب لكأس العالم لا تزال تسير بثبات".

وأضاف: "يعتذر الاتحاد الأفريقي إلى الأمة عن هذه التأخيرات غير المتوقعة في السفر".

وقد قوبل التأخير بانتقادات شديدة، إذ وصفت نائبة وزير الرياضة بيس مابي الأمر بأنه "صادم ومحرج"، في تصريح لقناة إي أن سي إيه المحلية.

وقالت: "يمكن أن يؤثر ذلك سلباً في ذهنية اللاعبين ومعنوياتهم. لا بدّ أن تتحمل رؤوس مسؤولية هذا الأمر".

ويُعرف منتخب جنوب إفريقيا شعبياً باسم "بافانا بافانا"، وهو يخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية.

وكان المنتخب قد تعادل من دون أهداف مع نيكاراغوا في مباراة ودية أُقيمت في سويتو يوم الجمعة، ومن المقرر أن يواجه جامايكا في لقاء ودي آخر في 5 يونيو.