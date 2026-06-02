«ليل» الفرنسي يتعاقد مع المدرب دافيدي أنشيلوتي

تعاقد ليل الفرنسي مع الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل الفذ كارلو مدرب البرازيل الحالي، للإشراف عليه خلفاً للمدرب السابق، برونو جينيزيو، وفق ما أعلن أمس.

وسيكون ليل التجربة الثانية لابن الـ36 عاماً، مدرباً رئيساً، بعد أولى لم تدم طويلاً مع بوتافوغو البرازيلي الذي تعاقد معه في يوليو 2025، ثم أقاله في ديسمبر، بعدما حلّ الفريق سادساً في الدوري المحلي.

وعُرِف دافيدي خلال عمله بجانب والده كارلو، في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كان معداً بدنياً، وبايرن ميونيخ الألماني، ونابولي، وإيفرتون الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني (على فترتين)، والمنتخب البرازيلي حيث عمل مساعد مدرب.