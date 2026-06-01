الدوري الإسباني يسجل رقم قياسي تاريخي في الحضور الجماهيري

سجل الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) في موسم 2025-2026 رقماً قياسياً تاريخياً جديد في الحضور الجماهيري، ما يعكس الزخم الاستثنائي الذي تتمتع به البطولة، ويؤكد قوة العلاقة التي تربط كرة القدم الإسبانية بجماهيرها.

وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري لمباريات «لاليغا إي إيه سبورتس» خلال الموسم المنتهي حديثاً 11 مليوناً و693 ألفاً و679 مشجعاً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق، ومؤكداً الاتجاه التصاعدي الذي تشهده المسابقة خلال السنوات الأخيرة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 4.2% مقارنة بموسم 2024-2025.

كما سجلت البطولة رقماً قياسياً جديداً في نسبة إشغال الملاعب بلغ 84.9%، إلى جانب تحقيق أعلى متوسط حضور جماهيري منذ موسم 2014-2015، بواقع 31,018 متفرجاً في المباراة الواحدة، ما يعكس تنامي الاهتمام بالمسابقة وارتفاع مستوى الولاء بين جماهير كرة القدم.

وتزداد أهمية هذه الأرقام عند الأخذ في الاعتبار أن عدداً من الملاعب استقبل الجماهير بسعات مخفضة نتيجة أعمال التجديد وإعادة التطوير، ومن بينها ملعب «سبوتيفاي كامب نو» الخاص ببرشلونة، وملعب «كولوسيوم» التابع لخيتافي، وملعب «أبانكا بالايدوس» الخاص بسيلتا فيغو.

ويعكس هذا الإنجاز التاريخي الجهود الكبيرة التي تبذلها أندية «لاليغا إي إيه سبورتس» لتطوير وتحديث بنيتها التحتية، بهدف الارتقاء بتجربة الجماهير وتكييف الملاعب مع تطلعات المشجعين المتجددة.

ويؤكد النمو المستمر في أعداد الحضور الجماهيري ونسب إشغال الملاعب أن كرة القدم الاحترافية في إسبانيا لا تزال تتمتع بجاذبية كبيرة ومكانة راسخة، سواء داخل الملاعب أو خارجها.

ورغم أن الأرقام النهائية الخاصة بمسابقة «لاليغا هايبرموشن» لم تُعلن بعد، فإن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) تنظر إلى هذا الإنجاز الجديد بتفاؤل كبير، باعتباره انعكاساً للالتزام المشترك بين الأندية والجماهير بمواصلة تعزيز مكانة كرة القدم الإسبانية، وبناء تجربة أكثر جاذبية وسهولة في الوصول إلى المشجعين حول العالم.