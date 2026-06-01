"ابن أنشيلوتي" مدرباً جديداً لليل الفرنسي

تعاقد ليل الفرنسي مع الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل الفذ كارلو مدرب البرازيل الحالي، للإشراف عليه خلفاً للمدرب السابق برونو جينيزيو وفق ما أعلن اليوم الإثنين.

وسيكون ليل التجربة الثانية لابن الـ36 عاماً كمدرب رئيس، بعد أولى لم تدم طويلا مع بوتافوغو البرازيلي الذي تعاقد معه في يوليو 2025 ثم أقاله في ديسمبر بعدما حل الفريق سادساً في الدوري المحلي.

وعُرِف دافيدي خلال عمله بجانب والده كارلو، إن كان في باريس سان جرمان الفرنسي حيث كان معداً بدنياً، أو بايرن ميونيخ الألماني، نابولي، إيفرتون الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني (على فترتين) والمنتخب البرازيلي حيث عمل كمساعد مدرب.

وقال رئيس ليل أوليفييه لوتانغ في بيان: "إن دافيدي محترف كبير يتمتع بكل الصفات والكفاءات التي تميز المدرب العصري".

ويخلف أنشيلوتي الإبن في تدريب ليل مدرباً خبيراً بشخص جينيزيو (59 عاماً) الذي بنى مسيرته في فرنسا وقاد ليل الموسم المنصرم لإنهاء الدوري المحلي ثالثاً.

ورحل جينيزيو عن ليل بعد وصوله إلى نهاية عقد الذي امتد لعامين.

وفي بيان صادر عن النادي الإثنين، قال أنشيلوتي: "إن مشروع ليل يتناسب معي، بهوية واضحة ومتطلبات عالية وعمل شاق"، مضيفاً: "إنه ناد جاد وطموح وتنافسي، وحاضر بانتظام على الساحة الأوروبية".