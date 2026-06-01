قائمة العراق النهائية لكأس العالم 2026

اختار المدرب الاسترالي لمنتخب العراق غراهام ارنولد الاثنين تشكيلته النهائية لمونديال 2026، المقرر في أميركا الشمالية اعتبارا من 11 يونيو، من دون مفاجآت.

ووقع اختيار ارنولد على لاعبي الخبرة من الذين مثلوا العراق في اغلب مراحل التصفيات والملحقين الآسيوي والعالمي.

واستبعد المدرب الأسترالي سبعة لاعبين من التشكيلة الأولية بعد نهاية معسكر جيرونا في إسبانيا والذي اختتم بالفوز على أندورا 1-0 الجمعة، وهم حارس المرمى كميل سعدي واحمد حسن مكنزي وميثم جبار وداريو نامو وبيتر كوركيس وحسن عبد الكريم ويوسف نصراوي.

لكن كميل سعدي سيبقى مع المنتخب كحارس احتياطي تحسبا لحدوث أي إصابات.

وابقى ارنولد على المهاجمين الاربعة الذين اختارهم في تشكيلته الأولية.

وتتوجه بعثة المنتخب الى مدينة لا كورونيا لمواجهة إسبانيا بطلة أوروبا الخميس في ثاني محطة ودية في المعسكر الذي يختتم هناك، قبل التوجه إلى مدينة شيكاغو الأميركية التي ستحتضن مباراته التحضيرية الأخيرة امام فنزويلا في التاسع من يونيو.

ويلعب العراق الذي يشارك في النهائيات العالمية للمرة الثانية بعد الأولى عام 1986، في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا والسنغال والنروج.

تشكيلة العراق

لحراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب

للدفاع: أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، فرانس بطرس

للوسط : أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، يوسف الأمين

للهجوم: مهند علي، أيمن حسين، علي يوسف، علي الحمادي.