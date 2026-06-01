سيريـزو يقطع الطريق على برشلونة: ألفاريز مستمر مع أتلتيكو مدريد لسنوات مقبلة

حسم رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو، الغموض المحيط بمستقبل مهاجم الفريق الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مؤكداً أن اللاعب يمثل ركيزة أساسية في مشروع النادي طويل الأمد.

وفي تصريحات نقلها الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، قال سيريزو: "خوليان ألفاريز هو لاعب في صفوف أتلتيكو مدريد، وليس لهذا الموسم فحسب، بل لسنوات عديدة قادمة".

كما شدد رئيس النادي المدريدي على الطموحات الكبيرة التي تسعى الإدارة لتحقيقها، مشيراً إلى أن العمل على تدعيم الصفوف لا يتوقف، حيث أضاف: "نحن نعمل باستمرار لجلب أفضل اللاعبين إلى فريقنا. لا يزال هناك متسع من الوقت للبحث والمشاهدة والتعاقد معهم".

تأتي هذه التصريحات لتقطع الطريق أمام أي تكهنات برحيل "العنكبوت" الأرجنتيني إلى نادي برشلونة، وتؤكد في الوقت ذاته أن "الروخي بلانكوس" ما زال نشطاً في سوق الانتقالات لتعزيز تشكيلته بأسماء كبرى.