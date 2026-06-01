أوسيمين يغادر غلطة سراي قبل المونديال مقابل 150 مليون يورو

أعلن المدير الفني للمنتخب النيجيري إريك شيل، عن استبعاد المهاجم الدولي فيكتور أوسيمين من قائمة "النسور الخضر" المستدعاة لخوض المواجهتين الوديتين المقبلتين أمام كل من بولندا والبرتغال.

وأوضح المدرب أن غياب الهداف النيجيري يأتي لحمايته والتركيز على مستقبله الاحترافي، في ظل الأنباء المتزايدة حول اقتراب انتقاله إلى نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال إريك شيل: "أوسيمين لن يتواجد معنا في مواجهتي بولندا والبرتغال الوديتين بسبب احتمالية انتقاله إلى نادٍ جديد. اللعب وأنت غير مركز ذهنياً بنسبة 100% ليس وضعاً جيداً، ولذلك لم أرغب في المخاطرة به".

وتأتي هذه الخطوة من الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا لتوفير الهدوء الكافي للاعب لحسم وجهته المقبلة، وتفادياً لتعرضه لأي إصابات قد تعطل صفقة انتقاله المرتقبة، خاصة مع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته.

وربطت العديد من التقارير الإعلامية انتقال أوسيمين إلى مانشستر يونايتد.

وقال موقع TeamTalk إن مهاجم غلطة سراي، فيكتور أوسيمين، يعتبر حلاً مثالياً لمانشستر يونايتد، حيث يُبدي النادي اهتماماً طويل الأمد باللاعب النيجيري الدولي.