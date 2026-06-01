كأس العالم 2026 يشهد تطبيق أول حزمة تغييرات تنظيمية كبرى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مجموعة من التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، والتي ستُطبق خلال بطولة كأس العالم 2026 المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: "تهدف هذه التعديلات إلى تسريع إيقاع المباريات وتقليل فترات التوقف غير الضرورية، مما يعزز من متعة المشاهدة ويحافظ على تدفق اللعب".

وأضافت: "من أبرز القواعد الجديدة، "الحد الزمني البالغ 5 ثوانٍ"، لتنفيذ الركلات المرمى والرميات الجانبية، سيُطلب من اللاعبين تنفيذ هذه الضربات بسرعة أكبر، وذلك لمنع المماطلة والتأخير المتعمد الذي كان شائعاً في المباريات السابقة، هذا التغيير يأتي ليضمن استمرارية اللعب ويقلل من الوقت المهدر".

وتابعت: "كما سيركز الحكام بشكل أكبر على مراقبة "عمليات التبديل والتغييرات"، وسيتم التعامل بحزم مع أي تأخير يحدث أثناء خروج اللاعبين أو دخول البدلاء، وفي الوقت نفسه سيشهد نظام "الفار" تحسينات ملموسة، من حيث السرعة والدقة، ليصبح أكثر كفاءة في اتخاذ القرارات الحاسمة دون إطالة فترات التوقف".

وأوضحت: "تأتي هذه التعديلات ضمن جهود "فيفا" المستمرة لتطوير كرة القدم وجعلها أكثر جاذبية للجمهور العالمي، خاصة مع استضافة كأس العالم 2026 في ثلاث دول (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك)، ومشاركة 48 منتخباً لأول مرة، نمن المتوقع أن تسهم هذه القواعد في مباريات أكثر حماساً وإثارة، مع الحفاظ على عدالة اللعب والروح الرياضية".

واختتمت: "بهذه التغييرات يسعى "فيفا" إلى مواكبة تطلعات عشاق اللعبة في عصرنا الحالي، وأصبح الجمهور يفضل المباريات السريعة والمشوقة من بدايتها إلى نهايتها".