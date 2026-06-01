«فضيحة» تؤجل سفر «الأولاد» لكأس العالم

فشلت بعثة جنوب إفريقيا في ‌مغادرة البلاد ​للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم كما هو مخطط له، أمس، لعدم حصول بعض اللاعبين والمسؤولين على تأشيرات الدخول قبل 10 أيام من مباراتهم الافتتاحية ضد المكسيك.

وكان من المقرر أن ⁠يغادر منتخب «الأولاد» إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا المكسيكية، لكن تم تأجيل ذلك، بينما حاول اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم الانتهاء من الأوراق المطلوبة.

وقال وزير ‌الرياضة، جايتون مكنزي، على منصة «إكس»: «الفضيحة المتعلقة بالسفر والتأشيرات، التي تسبب فيها الاتحاد الجنوب إفريقي، أمر محرج وغير عادل على الإطلاق.. جعلونا نبدو كالحمقى».