منتخب الأردن يخسر أمام سويسرا قبل أيام من كأس العالم

تعرض المنتخب الأردني، للخسارة أمام نظيره السويسري، 1-4، اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "كيوبين بارك" في مدينة سانت جالن السويسرية، ضمن تحضيرات كلا المنتخبين لكأس العالم الشهر المقبل.

وسجل للمنتخب السويسري بريل إمبولو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وويان تدوي في الدقيقة 33، وجراينت تشاكا من ركلة جزاء ايضاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف كريستيان فاسناخت الهدف الرابع في الدقيقة 79، فيما سجل هدف "النشامى" الوحيد اللاعب عودة الفاخوري عند الدقيقة 52.

وتوقفت المباراة في الدقائق الأخيرة بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار قبل أن تستكمل وتنتهي على النتيجة نفسها.

ويختتم منتخب الأردن تحضيراته للمونديال، بلقاء المنتخب الكولومبي الأحد المقبل في مدينة سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل استهلال مشواره في كأس العالم ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم بجواره منتخبات النمسا والجزائر وحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني.