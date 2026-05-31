«فضيحة» تؤجل سفر منتخب جنوب إفريقيا لكأس العالم

فشلت بعثة جنوب أفريقيا في ‌مغادرة البلاد ​للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم كما هو مخطط له اليوم الأحد، لعدم حصول بعض اللاعبين والمسؤولين على تأشيرات الدخول قبل 10 أيام من مباراتهم الافتتاحية ضد المكسيك، إحدى الدول المضيفة للبطولة، والتي سيشاهدها الملايين حول العالم.

وكان من المقرر أن ⁠يغادر الفريق على متن طائرة خاصة متجهة إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا المكسيكية، لكن تم تأجيل ذلك بينما حاول اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم الانتهاء من الأوراق المطلوبة.

وقال وزير ‌الرياضة جايتون مكنزي في منشور عبر منصة «إكس»: «الفضيحة المتعلقة بالسفر والتأشيرات التي تسبب فيها الاتحاد الجنوب أفريقي أمر محرج وغير عادل ‌على الإطلاق. جعلونا نبدو كالحمقى».