حكيمي اللاعب الإفريقي الأكثر تتويجاً في التاريخ.. الأسد المغربي يعتلي عرش القارة السمراء بـ 19 لقباً

دخل النجم الدولي المغربي، أشرف حكيمي، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما ظهر في صورة تذكارية محتضناً لقبه الثالث في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح رسمياً اللاعب الإفريقي الأكثر تتويجاً للألقاب والبطولات الكبرى في تاريخ كرة القدم. وتُوّج حكيمي بـ 19 لقباً تاريخياً تشمل: 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب في الدوري الفرنسي، و3 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي، ولقبين في كأس فرنسا، بالإضافة إلى لقب واحد في كل من الدوري الإيطالي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الألماني، وكأس أمم إفريقيا.

حكيمي يتخطى إيتو وتوريه

ووفقاً لما نشره خبير الانتقالات العالمي والصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فقد رفع النجم المغربي رصيده الإجمالي إلى 19 لقباً كبيراً. وبذلك نجح حكيمي في كسر الرقم القياسي السابق والتفوق بفارق لقب واحد على أسطورتي القارة السمراء؛ الإيفواري يايا (يحيى) توريه والكاميروني صامويل إيتو، اللذين توقف رصيد كل منهما عند 18 لقباً كبيراً.

السجل الرقمي لـ "ملك الألقاب":

يعكس هذا السجل الاستقرار الفني الكبير لأشرف حكيمي وقدرته على حصد الذهب والمساهمة في تحقيق البطولات مع جميع الأندية الكبرى التي مَثّلها في أقوى الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى تدوين اسمه بحروف من ذهب على الصعيد القاري مع منتخب بلاده.