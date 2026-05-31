اعتقال المئات في فرنسا بعد أعمال شغب عقب تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال

اعتقلت الشرطة الفرنسية مئات الأشخاص في أنحاء البلاد عقب فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تحولت الاحتفالات بالفوز باللقب في عدة مدن إلى أعمال شغب.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، صرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تم اعتقال 416 شخصاً على مستوى البلاد، من بينهم 283 في منطقة باريس الكبرى.

وقال نونيز: "شهدت البلاد تجمعات احتفالية ترافقت مع سلسلة من أعمال الشغب، وهو ما كان متوقعاً"، واصفاً تلك الأعمال بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وأظهرت الإحصاءات الرسمية إصابة سبعة من رجال الشرطة في حوادث تم الإبلاغ عنها في حوالي 15 مدينة.

وفي باريس، كان الوضع متوتراً بشكل خاص حول جادة الشانزليزيه، حيث تجمع آلاف الأشخاص بعد المباراة. واشتبك ملثمون مع قوات الأمن، حيث تم إلقاء مقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات محترقة وحواجز يتم نشرها وألعاب نارية يتم إطلاقها باتجاه الناس.

وتجمع المشجعون لمشاهدة فوز باريس سان جيرمان على أرسنال بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح على شاشة عملاقة في ملعب (حديقة الأمراء)، الذي أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأنه كان شبه ممتلئ.

وانتشر نحو 22 ألف شرطي في أنحاء فرنسا، من بينهم حوالي 8 آلاف في العاصمة باريس.

وأعادت هذه المشاهد إلى الأذهان أعمال الشغب التي اندلعت عقب فوز سان جيرمان بدوري الأبطال العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة نحو 200 آخرين واعتقال 559، كما سجلت السلطات نحو 700 حريق، اشتعلت فيها النيران في العديد من السيارات.