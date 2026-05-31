سان جيرمان يحتفظ بعرشه بطلاً لأوروبا

احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بعرشه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتخطيه أرسنال الإنجليزي 4-3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 أمس في بودابست.

ونجح سان جيرمان في تحقيق سابقة فرنسية بالتتويج باللقب مرتين، معيداً إنجاز ريال مدريد الإسباني، آخر فريق توّج بلقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، علماً أن النادي الملكي ذهب أبعد من ذلك بإحرازه ثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2016 و2018.

وحسم حامل اللقب النهائي مستفيداً من إهدار البديل إيبيريتشي إيزي والبرازيلي غابريال ركلتي الترجيح الثانية والخامسة، فيما تصدى الحارس الإسباني دافيد رايا لركلة البرتغالي نونو منديش الثالثة.

وتقدّم أرسنال عن طريق الألماني كاي هافيرتس (5)، وعادل عثمان ديمبيليه من ركلة جزاء (65)، لكنه خرج بعد ذلك مصاباً في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وصعق هافيرتس الفريق الفرنسي بالهدف الافتتاحي بعد خمس دقائق من صافرة الحكم الأولى، حين وصلته كرة أراد المدافع البرازيلي ماركينيوس تشتيتها فاصطدمت بالبلجيكي لياندرو تروسار، انطلق بها الألماني ودخل منطقة الجزاء مسدداً من زاوية صعبة في سقف مرمى سافونوف.

وبهدفه أصبح هافيرتس ثالث لاعب يُسجّل هدفاً في نهائي دوري الأبطال مع فريقين مختلفين بعد الكرواتي ماريو ماندجوكيتش (يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني).

وتعرّض سان جيرمان لضربة بعد إصابة ديمبيليه وخروجه من أرض الملعب ليحل بدلاً منه البرتغالي غونسالو راموش (90+6).

وتأتي هذه الإصابة، التي بدا اللاعب منزعجاً بسببها أثناء استبداله، لتثير قلق منتخب فرنسا ومدربه ديدييه ديشان قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.