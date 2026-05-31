الاتحاد المصري: لم نتلقَّ أي إخطار رسمي بشأن استدعاء لاعب بالمنتخب للتحقيق

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد لم يتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي من جهات التحقيق أو السلطات المختصة بشأن استدعاء أحد لاعبي المنتخب الوطني، المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، للاستماع إلى أقواله على خلفية مزاعم تقدمت بها سيدة أوروبية، تتهمه بالتحرش بها خلال زيارة سابقة لها إلى مصر في مايو 2025.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن الاتحاد يتابع التطورات المتعلقة بالواقعة باهتمام بالغ، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي أعلنت السيدة الأوروبية أنها باشرتها أمام الجهات الرسمية المختصة.

وأضاف: «الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلقَّ أي مخاطبات رسمية تتعلق بفتح تحقيق مع اللاعب أو اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه حتى الآن»، مشيراً إلى أن التعامل مع القضية سيكون وفق ما تقرره الجهات القضائية والرسمية المختصة.

وأوضح المصدر: «الاتحاد يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت عدم وجود أي تحقيقات رسمية أو أدلة تدعم الاتهامات الموجهة للاعب»، معتبراً أن مثل هذه المزاعم قد تسيء إلى صورة المنتخب الوطني في توقيت حساس يسبق مشاركة مصر في نهائيات كأس العالم.

وكانت سيدة تحمل جنسية أوروبية قد نشرت بياناً مطولاً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها تعرضت، بحسب روايتها، لواقعة اعتداء خلال إحدى زياراتها إلى مصر في مايو 2025، متهمة أحد لاعبي المنتخب المصري باستدراجها إلى منزله، والتعدي عليها بعد فقدانها الوعي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهاز الفني أو الإداري للمنتخب المصري بشأن المزاعم المتداولة، علماً أن اسم اللاعب يوجد في القائمة النهائية التي اعتمدها المدير الفني حسام حسن للمشاركة في المونديال.

في المقابل، يواصل المنتخب المصري استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، إذ من المقرر أن تصل بعثة «الفراعنة»، صباح اليوم، إلى مدينة واشنطن الأميركية للدخول في معسكر إعدادي أخير قبل انطلاق البطولة. ويستضيف حرم جامعة جونزاجا في مدينة سبوكان بواشنطن المعسكر التدريبي للمنتخب المصري، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب الفراعنة خلال المعسكر مباراة ودية قوية أمام منتخب البرازيل، في السادس من يونيو المقبل، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، باعتبارها اختباراً مهماً لقدرات المنتخب قبل انطلاق مشواره في المونديال.

ويفتتح المنتخب المصري مشاركته في كأس العالم بمواجهة مرتقبة أمام منتخب بلجيكا في 15 يونيو المقبل ضمن منافسات دور المجموعات.

وكان لاعبو المنتخب المصري قد حصلوا على راحة لمدة يوم واحد عقب خوض المباراة الودية أمام منتخب روسيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، قبل أن يستأنفوا تجمعهم صباح أمس، حيث خاض الفريق حصة تدريبية أخيرة استعداداً للسفر إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة.