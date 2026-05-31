بالديني يلجأ إلى الشباب لإعادة بناء منتخب إيطاليا

لجأ المدرب المؤقت للمنتخب الإيطالي سيلفيو بالديني، إلى نهج يعتمد على الشباب خلال فترة توليه المسؤولية، إذ اختار تشكيلة تضم لاعبين لم يسبق لهم ⁠المشاركة مع المنتخب الأول تقريباً، وذلك في إطار الاستعداد للمباريات الودية المقبلة بعد غياب الفريق عن كأس العالم. وأعلن بالديني، الذي ترك تدريب منتخب تحت ‌21 عاماً ليتولى مسؤولية المنتخب الأول، عن تشكيلة ‌من 24 لاعباً في محاولة لإعادة ضبط مسار كرة ‌القدم الإيطالية.

وقال المدرب «رأيت الكثير من المشجعين يهتفون لأنهم لاحظوا تغييراً، لكنني لا ​أفعل ذلك للتباهي. ‌الرسالة واضحة: كرة القدم ​الإيطالية تريد أن ترى ⁠تغييراً. أنا مقتنع بأن اللاعبين سيقدمون أداء جيداً للغاية».