سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال

قادت ركلات الترجيح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه ، على حساب أرسنال الإنجليزي.

وتغلب باريس سان جيرمان على أرسنال بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، اليوم السبت، على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، حيث بادر الألماني كاي هافيرتز، بالتسجيل لمصلحة أرسنال مبكرا في الدقيقة السادسة، لكن الفرنسي عثمان ديمبيلي منح التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ولجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، دون أن تسفر عن أي جديد، لتضع ركلات الترجيح كلمتها الأخيرة، وتمنح البطولة لسان جيرمان، الذي احتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصل عليها لأول مرة الموسم الماضي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.