التشكيلة الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان ومواطنه ميكيل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، عن تشكيلة فريقيهما للمواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيلة باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، وماركينيوس، وويليام باتشو، ونونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، وفيتينيا، وجواو نيفيز.

خط الهجوم: ديزي دوي، وعثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا.

تشكيلة أرسنال:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: موسكيرا، وويليام ساليبا، وغابرييل ماغالييس، وبييرو هينكابي.

خط الوسط: لويس سكيلي، وديكلان رايس، ومارتن أوديغارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، وكاي هافيرتز، ولياندرو تروسارد.