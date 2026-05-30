حسام حسن يحسمها.. قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

أعلن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك النسخة المرتقبة من كأس العالم بين الفترة من 11 يونيو و19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة منتخب مصر لمونديال 2026، والتي ضمت 26 لاعبا، حيث تم استبعاد لاعب واحد فقط من القائمة الأولية التي ضمت 27 لاعباً، وهو أقطاي عبدالله مهاجم إنبي.

ووفقاً لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد ضمت القائمة في حراسة المرمى 4 لاعبين وهم كل من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، والمهدي سليمان، ومحمد علاء.

وفي خط الدفاع ضمت القائمة: محمد هاني، وطارق علاء، وحمدي فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحسام عبدالمجيد، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد فتوح، وكريم حافظ.

وتشكل خط الوسط من كل من: مروان عطية، ومهند لاشين، ونبيل عماد دونغا، ومحمود صابر، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، ومصطفى عبدالرؤوف "زيكو"، ومحمود حسن "تريزيغيه"، وإبراهيم عادل، وهيثم حسن، ومحمد صلاح.

بينما سيقوم بدور رأس الحربة الصريح لاعبان اثنان فقط هما: عمر مرموش، وحمزة عبدالكريم، والذي كان المفاجأة الكبرى في القائمة.