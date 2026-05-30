جورجينا رودريغيز تكشف تفاصيل علاقتها بزوجة ميسي

في ظل التنافس التاريخي الممتد بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والذي هيمن على كرة القدم العالمية لسنوات طويلة، برزت أجواء من الاحترام المتبادل بين النجمين رغم حدة المنافسة داخل الملعب، فيما ظلت الجماهير أكثر انقساماً حول هذا الصراع الكروي، بينما بقيت العلاقة الشخصية بين الطرفين بعيدة عن الصدام المباشر.

ورغم أن رونالدو وميسي لم يرتبطا بعلاقة صداقة وثيقة خارج المستطيل الأخضر، فإن اللافت أن دوائر المقربين من النجمين تكشف عن تقارب مختلف بين شريكتي حياتهما، اللتين جمعتهما بعض الروابط الإنسانية والاجتماعية خلال السنوات الماضية.

وكشفت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تفاصيل علاقتها مع أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، موضحة أن ما يتم تداوله حول وجود توتر بين العائلتين لا يعكس الواقع، مؤكدة عبر منصة imperiofutbolec أن العلاقة تقوم على الاحترام المتبادل.

وقالت جورجينا: “يحاول البعض دائماً تغذية فكرة التنافس بين كريستيانو وميسي، لكن الحقيقة أن هناك احتراماً واضحاً بين العائلتين، وأنتونيلا امرأة طيبة القلب وأم مميزة”.

وأضافت عارضة الأزياء والمؤثرة الإسبانية أنها تواصلت مع زوجة ميسي في مناسبات متفرقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها هنأت ابنها تياغو في عيد ميلاده عبر منشور، كما تفاعلت مع منشور فوز ميسي وإنتر ميامي بلقب الدوري الأميركي، إلى جانب تعليقات إيجابية على منشورات عائلية سابقة، مؤكدة أن المنافسة الكروية تبقى داخل الملعب فقط، بينما العلاقات الإنسانية تقوم على الاحترام خارج المستطيل الأخضر.

وترجع بعض التقارير هذا التقارب النسبي بين جورجينا وأنتونيلا إلى التقارب الجغرافي في الجذور الأرجنتينية، إضافة إلى التشابه في نمط الحياة بحكم ارتباط كل منهما بأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال العقدين الأخيرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع عام 2026 الذي يشهد محطات مهمة في مسيرة كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، حيث واصل تحقيق إنجازاته بعد التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب استعداده لخوض منافسات كأس العالم 2026، في ظهور يُعد السادس له في تاريخ المونديال.

وعلى الصعيد الشخصي، تتجه الأنظار نحو ترتيبات حفل زفافه من جورجينا رودريغيز، وسط حالة من التكتم حول موعده النهائي، مع ترجيحات بأن يكون واحداً من أبرز الأحداث الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، نظراً للاهتمام الإعلامي والجماهيري الكبير المرتبط بالثنائي.