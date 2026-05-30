روبرتو مارتينيز يفجر مفاجأة بشأن رونالدو قبل انطلاق كأس العالم

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن الأسطورة كريستيانو رونالدو قادر على مواصلة العطاء والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2030.

وجاءت تصريحات مارتينيز خلال حديثه مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية حيث رد على التكهنات التي تشير إلى أن رونالدو (41 عاماً) سيعتزل دولياً بعد مونديال 2026 المرتقب الشهر المقبل في أميركا الشمالية.

وقال مدرب البرتغال: "لا ينبغي لأي شخص أن يشكك في قدرة رونالدو على التواجد في مونديال 2030، لقد استحق ذلك عن جدارة".

وأضاف : "نتمنى أن نتمكن من نقل نموذج كريستيانو رونالدو إلى جميع لاعبي كرة القدم الشباب في البرتغال لأنه قدوة لهم".

وواصل مدرب منتخب البرتغال: "لقد توصلنا نحن الطاقم الفني للمنتخب لاستنتاج أن كريستيانو رونالدو لا يلعب للفوز بلقب جماعي أو فردي محدد كريستيانو لا يعترف بما حققه، بل بشغفه الكبير مهما حقق من انتصارات فإنه في اليوم التالي يستمد نفس الشغف للتطور".

وأكمل: "لقد عملت مع العديد من اللاعبين الذين فازوا بدوري الأبطال أو الكرة الذهبية وفي اليوم التالي فقدوا حماسهم ما نراه مع رونالدو هو مثال على عقلية مختلفة".

واختتم: "أعتقد أن وجود هذا الهدف هو ما يضمن الاستمرارية بالطبع هناك جانب وراثي والجهد الذي يبذله فهو يستخدم كل ما يفيد جسده وعقليته".

وينتظر رونالدو إلى جانب غريمه التقليدي ليونيل ميسي إنجازاً تاريخياً الشهر المقبل في مونديال 2026 كأول لاعبين يشاركان في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. علماً بأن النجم البرتغالي ينفرد حالياً بكونه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل في 5 نسخ متتالية من المونديال وكان آخرها شباك غانا في نسخة قطر 2022.