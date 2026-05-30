نهائي أبطال أوروبا الليلة.. سان جيرمان «الجنوني» يصطدم بأرسنال «الواقعي»

في أمسية أوروبية تبدو أقرب إلى مواجهة بين مشروعين مختلفين في فلسفة البناء الكروي، تتجه الأنظار اليوم (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) إلى ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، مع أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض باريس سان جيرمان النهائي باعتباره حامل اللقب وصاحب أقوى خط هجوم في البطولة، بعدما سجل 44 هدفاً خلال مشواره القاري، ولكن الأهم من الأرقام أن الفريق يبدو أكثر توازناً ونضجاً مقارنة بالسنوات السابقة، وهي النقطة التي تعكس التحوّل الكبير الذي قاده المدرب الإسباني لويس إنريكي منذ رحيل حقبة النجوم الفردية وأبرزهم الفرنسي كيليان مبابي.

باريس الحالي لا يعتمد على لاعب واحد، بل على منظومة هجومية متحركة، يقودها عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي، مع حضور مؤثر لفيتينيا وجواو نيفيز في عملية الربط والسيطرة.

وفي المقابل، يصل أرسنال «الواقعي» بقيادة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إلى بودابست وهو يحمل رواية مختلفة تماماً، فالفريق اللندني لم يسبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ولا يمتلك أرسنال القوة الهجومية الكاسحة التي يتمتع بها باريس سان جيرمان، لكنه يملك ما يمكن وصفه بأفضل منظومة دفاعية في البطولة، إذ لم يخسر أي مباراة أوروبية هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في تسع مباريات.

والميزة الأهم لأرسنال ربما تتمثل في شخصيته الجماعية. الفريق لا يعتمد على الإيقاع الجنوني، بل على التحكم في المساحات، والضغط الذكي، والانضباط الدفاعي، مع استغلال جودة لاعبين مثل بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد وديكلان رايس وفيكتور جيوكيريس.