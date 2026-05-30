حسام حسن: لم أجامل في تشكيلة مصر لكأس العالم

قال ​مدرب المنتخب المصري، حسام حسن، إنه «لم يجامل» أي لاعب استدعاه لتشكيلته في نهائيات كأس ‌العالم لكرة ​القدم التي تقام في أميركا الشمالية الشهر المقبل، بعد الانتقادات التي أثارها بعض الأسماء.

واختار قائمة أولية مكونة من 27 لاعباً، غاب عنها مصطفى محمد، مهاجم نانت، الذي تراجعت أدواره منذ تولي حسن المسؤولية، بينما انضم مهاجم إنبي، أقطاي عبدالله، ومهاجم فريق برشلونة ⁠للشباب، الواعد حمزة عبدالكريم (18 عاماً).

وفازت مصر 1-صفر على روسيا بهدف مصطفى عبدالرؤوف (زيكو)، الذي خاض مباراته الدولية الأولى، أول من أمس، على استاد القاهرة، في آخر مبارياتها الودية قبل السفر إلى الولايات المتحدة، لكن أسئلة المؤتمر الصحافي دارت حول أسباب اختيار ‌حسن للقائمة.

وقال حسام حسن للصحافيين: «لم يكن أحد منكم يسأل المدربين السابقين عن أسباب اختياراته.. كم مدرباً أعطى الفرصة للاعبين جدد؟ هناك مدرب (أجنبي) اعتمد على محمد ‌عبدالمنعم، وكان اللاعب الوحيد ‌الذي حصل على فرصة معه، لكنني ضممت لاعبين لم تكونوا تعلمون بوجودهم».

وتعرّض حسن ​لانتقادات منذ إعلان ⁠التشكيلة من محللين ⁠لاستبعاد مصطفى محمد، الذي كان عنصراً أساسياً مع كيروش وروي فيتوريا من قبل، وضم عبدالكريم وعبدالله، وهو ثنائي يفتقر إلى الخبرة.