«فيفا» يطرح دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر موقعه الرسمي، دفعة جديدة من تذاكر المباريات الـ104 لمونديال 2026 الذي ينطلق 11 يونيو في أميركا الشمالية.

وأفادت الهيئة الكروية العليا في حساب النهائيات على منصة «إكس»، بأن «التذاكر متاحة وفق مبدأ الأسبقية في الحجز، طالما أن الكمية متوافرة».

وأعلن «فيفا» في أبريل أن تذاكر البطولة ستُطرح بشكل منتظم على موقعه الرسمي حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو. وبحسب رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، فقد بيع حتى الآن أكثر من خمسة ملايين تذكرة من أصل نحو سبعة ملايين مطروحة.

ويتوقع «فيفا» تحطيم الرقم القياسي البالغ 3.5 ملايين تذكرة مبيعة في نسخة 1994.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا النسخة الـ23 من النهائيات التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً عوضاً عن 32، ما رفع عدد المباريات إلى 104، تُقام 78 منها على الأراضي الأميركية. وأثارت مسألة بيع التذاكر جدلاً واسعاً، بعد أن وُجهت إلى «فيفا» اتهامات بطرح التذاكر بأسعار باهظة، رغم الوعود التي قُدمت عند منح حق استضافة البطولة للدول الثلاث.

ودافع «فيفا» عن أسعار تذاكر المونديال، معتبراً أنها تحدد وفق طلب «هائل» ونظام تسعير متغير بحسب أهمية المباراة، وفق ما قال إنفانتينو.