بقيادة ميسي.. إعلان قائمة الأرجنتين لكـأس العالم

يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده في حملة الدفاع عن لقبه في مونديال 2026، بعدما أعلن المدرب ليونيل سكالوني قائمة من 26 لاعباً للدفاع عن ألوان «راقصي التانغو».

ورغم أن ميسي (38 عاماً) لم يؤكد سابقاً أنه سيخوض موندياله السادس القياسي في مسيرته، إلّا انه وجد ضمن القائمة من دون أي مفاجأة تذكر.

وسيحمل الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات شارة القيادة مرة جديدة، بعد أربع سنوات من رفع الكأس في مونديال قطر.

وكان ميسي محور مخاوف الإصابة في الأيام الأخيرة، حيث أعلن ناديه إنتر ميامي الأميركي هذا الأسبوع أن الفحوص الطبية أظهرت إصابته بإجهاد عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.

ولم يُحدد إنتر ميامي موعداً واضحاً لعودة ميسي بعد خروجه المفاجئ في الدقيقة 73 في الفوز على فيلادلفيا 6-4.

تشكيلة «التانغو»

حراسة المرمى



إميليانو مارتينيس (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (مرسيليا الفرنسي) وخوان موسو (أتلتيكو مدريد الإسباني).



الدفاع



غونسالو مونتييل (ريفر بليت الأرجنتيني)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، ليساندرو مارتينيس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)، ليوناردو باليردي وفاكوندو ميدينا(مرسيليا)، كريستيان روميرو (توتنهام) ونيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي).



الوسط



لياندرو باريديس (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، إكسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، إنتسو فرنانديس (تشلسي الإنجليزي)، أليكسيس ماكاليستر (ليفربول الإنجليزي)، جوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) وفالنتين باركو (ستراسبورغ الفرنسي)



الهجوم



ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس باس (كومو الإيطالي)، تياغو ألمادا ونيكولاس غونزاليس وجوليان ألفاريس وجوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي) وخوسيه مانويل لوبيس (بالميراس).