ألفاريز يطلب الرحيل إلى برشلونة.. والنادي الكتالوني يخطط لتعاقدات جديدة

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق والمختص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عن تطورات مثيرة داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني، مؤكداً أن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز أبلغ إدارة ناديه الحالي أتلتيكو مدريد برغبته الرسمية في المغادرة، واضعاً الانتقال إلى "البلوغرانا" كأولوية قصوى وخياره الأول.

وأوضح رومانو، في تدوينة على منصة "إكس"، أن خطط برشلونة في سوق الانتقالات لن تتوقف عند هذا الحد؛ حيث تعتزم الإدارة الكتالونية إبرام المزيد من الصفقات القوية لتعزيز صفوف الفريق. وتأتي هذه التطورات بعد أن حسم النادي بالفعل صفقة التعاقد مع النجم أنتوني غوردون، بينما يستعد لتقديم عرض رسمي قريباً لضم ألفاريز فور تقدم المحادثات الجارية بين الطرفين.