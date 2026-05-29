4 مواهب عربية شابة مرشحة للتألق في مونديال 2026

يترقب عشاق كرة القدم الظهور الأول لعدد من المواهب العربية الشابة، خلال منافسات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، إذ تبرز أربعة أسماء يُتوقع تألقها مع منتخبات بلادها في المحفل الكروي العالمي. ويُعد مونديال 2026 استثنائياً، ليس فقط لإقامته للمرة الأولى في ثلاث دول مختلفة، وبمشاركة غير مسبوقة لـ48 منتخباً، بل أيضاً بسبب حضور منتخبات تسجل مشاركتها الأولى في تاريخ البطولة، يتقدمها عربياً المنتخب الأردني، الذي يزخر بوجوه شابة يترقب الجمهور العربي متابعتها أمام أقوى المنتخبات العالمية، خصوصاً مع مواجهة «النشامى» المرتقبة أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

وتتفاوت وضعية هذه المواهب قبل انطلاق العرس العالمي، فمنها من نجح بالفعل في تثبيت أقدامه ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده، ومنها من يسعى إلى نيل فرصة المشاركة واكتساب الخبرات المونديالية.

1 المصري حمزة عبدالكريم

ضمت قائمة المنتخب المصري المشاركة في مونديال 2026 نجم فريق برشلونة تحت 19 عاماً، حمزة عبدالكريم، في تأكيد على الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، البالغ من العمر 18 عاماً، بعدما نال إشادة خاصة من المدير الفني لفريق برشلونة الألماني هانز فليك، الذي أشار في تصريحات صحافية إلى إمكانية تصعيده للفريق الأول خلال الموسم الجديد.

واستهل حمزة مسيرته في الدوري الماليزي، قبل انتقاله عام 2025 إلى صفوف الأهلي، في محطة فتحت أمامه الباب للانتقال معاراً إلى نادي برشلونة بعقد يتضمن خيار الشراء، وخاض اللاعب مع الفريق الكتالوني تحت 19 عاماً سبع مباريات، سجل خلالها خمسة أهداف.

كما حصل حمزة على فرصة المشاركة مع منتخب مصر تحت 17 عاماً، بداية من عام 2024، قبل أن يتم استدعاؤه أخيراً إلى القائمة الرسمية للمنتخب الأول.

2 المغربي ياسين جسيم

وضع المدرب المغربي، محمد وهبي، ثقته بالعناصر الشابة التي حققت معه، في أكتوبر الماضي، إنجاز التتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، ومن بينها لاعب خط الوسط ياسين جسيم (20 عاماً)، جناح فريق ستراسبورغ الفرنسي، بعدما خطف الأنظار بمهاراته الكبيرة وسرعته وقدرته على المراوغة.

وخاض ياسين مع منتخب شباب «أسود الأطلس» 16 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، إلى جانب تألقه في موسمه الحالي بالدوري الفرنسي، بعدما سجل ثلاثة أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليضع نفسه ضمن قائمة الأسماء الشابة المتوقع بروزها في مونديال 2026.

ولفت ياسين، المولود في ضواحي مارسيليا، الأنظار مبكراً حين لعب مع فريق إيستر عام 2022 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، قبل انتقاله عام 2024 إلى فريق دونكيرك، الذي خاض معه 71 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف، في محطة مهّدت الطريق لانتقاله الموسم الماضي إلى ناديه الحالي ستراسبورغ، الذي شارك معه في 12 مباراة حتى الآن.

3 الأردني إبراهيم صبرة

بدأ المهاجم الأردني إبراهيم صبرة (20 عاماً) مسيرته متدرجاً في أكاديميات الفئات السنية، قبل أن يبرز مع الفريق الأول لنادي الوحدات بداية من عام 2023، ليخطف أنظار كشافي نادي جوزتيبي التركي، الذي ضمه إلى صفوفه العام الماضي، قبل انتقاله لاحقاً إلى نادي لوكوموتيف زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة.

كما تدرج صبرة ضمن منتخبات الفئات السنية الأردنية، قبل أن ينجح عام 2024 في الانضمام إلى قائمة المنتخب الأول، الذي خاض معه خمس مباريات، كان آخرها في 31 مارس الماضي خلال مواجهة ودية أمام نيجيريا، وذلك بعد أربعة أيام فقط من تسجيله هدفه الدولي الأول في مرمى كوستاريكا خلال مباراة ودية.

وتكمن أبرز خصائصه في قدرته على الفوز بالالتحامات الثنائية والكرات الهوائية، إلى جانب تمركزه الذكي داخل منطقة الجزاء، ما يجعله ورقة هجومية مهمة بالنسبة للمدرب جمال سلامي خلال النهائيات.

4 العراقي علي جاسم

سطعت موهبة لاعب خط الوسط العراقي، علي جاسم (22 عاماً)، خلال عام 2024، بعدما تُوج بلقب هداف بطولة آسيا تحت 23 عاماً برصيد أربعة أهداف، في إنجاز فتح أمامه الباب لتمثيل العراق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث سجل هدف الفوز في انتصار العراق على أوكرانيا بنتيجة 2-1.

وشكّل تألقه محطة مهمة في مسيرته الاحترافية، بعدما انتقل إلى نادي كومو الإيطالي، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع نادي النجمة في الدوري السعودي.

كما تدرج جاسم في المنتخبات العراقية منذ عام 2018 عبر منتخب تحت 17 عاماً، في مسيرة دولية شهدت مشاركته في 14 مباراة بمختلف الفئات، قبل انضمامه إلى المنتخب الأول في أكتوبر 2023، ومساهمته في تأهل «أسود الرافدين» إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويمتاز علي جاسم بسرعته الكبيرة، ومهاراته العالية في المراوغة، ودقة تسديداته، إلى جانب قدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها.