اللاعب «الأقل شهرة» في كأس العالم يحقق انتشاراً واسعاً بفضل مؤثر أرجنتيني

شهدت حسابات مدافع منتخب نيوزيلندا، ​تيم باين، على ‌مواقع ​التواصل الاجتماعي، إقبالاً هائلاً خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قرر أحد المؤثرين الأرجنتينيين أنه أقل اللاعبين شهرة في كأس العالم لكرة القدم.

وأعد فالين سكارسيني، المعروف باسم «إل سكارسو» على «إنستغرام» و«تيك توك»، ⁠مقطع فيديو يشجع فيه متابعيه على الإعجاب بحساب مدافع فريق ولنجتون فينكس ومنتخب نيوزيلندا، ومتابعته والتعليق لديه.

وفي غضون يومين، ارتفع ‌عدد متابعي حساب باين على «إنستغرام» من 4715 متابعاً إلى 660 ألف متابع، متجاوزاً رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، ‌ونجم الرجبي في نيوزيلندا أردي سافيا، ‌وسكارسيني نفسه، وقال باين في رسالة إلى سكارسيني: «كنت ‌أتساءل عن سبب الضجة ‌الكبيرة على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم وجدت منشورك ​يا رجل»، وأضاف: «أقدر حبك! ‌شكراً يا أخي». وتصدر ​باين عناوين الأخبار في عام ⁠2020 خلال جائحة «كوفيد»، عندما خرق الحجر الصحي في أستراليا، ووجهت إليه تهمة القيادة تحت ​تأثير الكحول، ⁠لقيادته ⁠عربة غولف في جولة ترفيهية مع زميل له في الفريق، وحسب تقارير إعلامية، فرضت عليه محكمة في ⁠سيدني غرامة قدرها 700 دولار أسترالي (498 دولاراً). وتوارى باين (32 عاماً) عن الأنظار إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وسيسعى إلى زيادة رصيده، البالغ 50 مباراة دولية مع نيوزيلندا، بعد انضمامه إلى ‌تشكيلة المدرب دارين بيزلي في كأس العالم، وتستهل نيوزيلندا، الفريق ​الأقل تصنيفاً في كأس العالم، مشوارها في البطولة بمواجهة إيران في لوس أنجلوس، في 15 يونيو، كما ستواجه مصر وبلجيكا في المجموعة السابعة.