سكالوني: إصابة ميسي ليست سيئة إلى هذا الحد

قال مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أمس، إن «المؤشرات الأولى لإصابة ليونيل ميسي ليست سيئة إلى هذا الحد»، وذلك عقب حالة القلق التي أثارتها معاناته إجهاداً عضلياً في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، وقال سكالوني في تصريحات لقناة «دي سبورتس»: «كنا نفضّل ألّا يتعرض لأي شيء، الآن علينا انتظار كيفية تطور حالته، والأهم معرفة نتائج الفحوص الجديدة».

وخرج ميسي (38 عاماً) مصاباً في الدقيقة 73 من مباراة إنتر ميامي أمام ضيفه فيلادلفيا يونيون، الأحد الماضي، في الدوري الأميركي.