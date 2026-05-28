إصابة خطيرة تجبر كاسبر شمايكل على الاعتزال

أعلن الحارس الدنماركي، كاسبر شمايكل (39 عاماً)، اعتزاله كرة القدم، أمس، بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

وكان نجل أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل قد تعرض لإصابة في كتفه، خلال مباراة فريقه سلتيك الأسكتلندي أمام شتوتغارت الألماني، ضمن الدوري الأوروبي، في فبراير الماضي، وخضع لعملية جراحية في محاولة لإنقاذ مسيرته، لكن من دون جدوى.

وقال لقناة «تي في 2» الدنماركية: «القرار فُرض عليّ بعد استشارة عدة جراحين مختصين في إصابات الكتف، وقد أكدوا لي أنه لا ينبغي أن أتوقع العودة للعب على أعلى مستوى».