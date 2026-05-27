"حسناء برشلونة" تعلن الرحيل بعد 14 سنة من الإنجازات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، في بيانٍ له، أن نجمة خط الوسط ولاعبة النادي الإسبانية أليكسيا بوتياس، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم مرتين، ستغادر الفريق بعد 14 عاماً قضتها في النادي، وأن قرار رحيل اللاعبة التي ترعرعت في النادي "الكتالوني" جاء مع انتهاء عقدها.

وتغادر النجمة أليكسيا (32 عاماً)، الملقبة بـ"حسناء برشلونة" بعد مسيرة مليئة بالإنجازات، جاء آخرها عطلة الأسبوع الماضي في مساعدة فريقها برشلونة في الفوز على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة (4-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، لترفع من خلاله بوتياس الكأس الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرتها، كما تم اختيار أليكسيا كأفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا للسيدات للموسم الحالي".

وتقيم إدارة برشلونة، وفقاً لبيانها، اليوم الأربعاء، في ملعب "الكامب نو" حفل وادعٍ لنجمته أليكسيا.

وقال برشلونة في بيانه: "بهذه الطريقة، يكرم النادي الإرث الذي خلفته لاعبة كرة قدم أصبحت مرجعاً داخل الملعب وخارجه، وأسهمت في نمو كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم".