الهند تعتزم إزالة تمثال ضخم للأسطورة ميسي

ستتم إزالة تمثال ضخم لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي وُضع في الهند تخليدا لزيارته العام الماضي، بعدما تبيّن أنه "يتمايل مع الرياح"، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وشوهد عمال يتسلقون التمثال الذهبي البالغ ارتفاعه 21 مترا في مدينة كالكوتا بولاية البنغال الغربية، حيث قاموا بلف الحبال حول كتفيه لتثبيته.

وكان التمثال، الذي يُظهر نجم إنتر ميامي الأميركي والمنتخب الأرجنتيني وهو يرفع كأس العالم، قد كُشف عنه خلال جولة ميسي في الهند المعروفة باسم "جولة الأعظم" في ديسمبر الماضي.

لكن عضو المجلس التشريعي في ولاية البنغال الغربية، شارادوات موخيرجي، أكد أن التمثال لم يعد آمنا.

وقال لوكالة "فرانس برس": "مهندسو حكومة ولاية البنغال الغربية اعتبروا أن تمثال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية في كالكوتا غير آمن".

وأضاف "لاحظنا أن التمثال يتمايل مع الرياح".

واستخدم العمال، الأربعاء، الحبال في محاولة لتثبيت التمثال الذي يطل على طريق مزدحم في المدينة.

وأشار موخيرجي إلى أنه لم يتحدد بعد موعد إزالة التمثال، موضحا: "إزالته ليست بالأمر السهل كما كنا نعتقد. نخطط لإزالته في أقرب فرصة ممكنة".

ولم يوضح ما إذا كان سيتم نقل التمثال إلى موقع آخر وإعادة نصبه.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأرجنتيني مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الجزائر في 16 يونيو بمدينة كانساس.

ورغم أن ميسي لم يؤكد رسميا مشاركته في البطولة، فإنه يُتوقع على نطاق واسع أن يخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، معادلا الرقم القياسي في عدد المشاركات.

ولا يزال النجم الأرجنتيني يُعتبر الركيزة الأساسية لمنتخب بلاده في رحلة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في قطر قبل أربع سنوات.

ورغم أن الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، تُعد قوة كبرى في لعبة الكريكيت، فإنها تعاني على صعيد كرة القدم، إذ تحتل المركز 142 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومع ذلك، تبقى كرة القدم الرياضة الثانية الأكثر شعبية في البلاد، بحسب دراسة نشرتها شركة "نيلسن" الأربعاء.