صدمة.. "شمايكل الإبن" يعلن الاعتزال مجبراً

أعلن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل اعتزاله كرة القدم، الأربعاء، بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

وكان الحارس الدنماركي البالغ 39 عاما، نجل أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل، قد تعرض لإصابة في كتفه خلال مباراة لفريقه سلتيك الاسكتلندي أمام شتوتغارت الألماني ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في شباط/فبراير الماضي.

وخضع شمايكل لعملية جراحية في آذار/مارس في محاولة لإنقاذ مسيرته، لكن من دون جدوى.

وقال في تصريحات لقناة "تي في 2" الدنماركية: "عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو (حزيران)، سأنهي مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وتابع "إنه قرار فُرض عليّ بعد استشارة عدة جراحين متخصصين في إصابات الكتف، وقد أكدوا لي أنه لا ينبغي أن أتوقع العودة للعب على أعلى مستوى".

وأضاف "الأمر ليس ممتعا إطلاقا، وبالتأكيد ليست الطريقة التي كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بها، لكن لكل شيء نهاية".

وتمتع شمايكل بمسيرة لافتة، إذ خاض 120 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلا لبلاده، بفارق تسع مباريات ومركزين فقط خلف والده.

وبعد تدرجه في الفئات العمرية لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، أمضى الجزء الأكبر من مسيرته مع ليستر سيتي، وكان أحد أبرز عناصر الفريق الذي حقق المعجزة بإحراز لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2016.

كما توّج بكأس انكلترا مع ليستر بعد خمس سنوات، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع نيس الفرنسي، ثم يختتم مسيرته في إسكتلندا مع سلتيك، حيث أحرز لقب الدوري موسمين متتاليين.

ويُعتبر والده بيتر أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة، بعدما قاد الدنمارك للفوز بكأس أوروبا عام 1992، كما حمل شارة قيادة مانشستر يونايتد الإنكليزي وأسهم بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا عام 1999، وأحرز الدوري الإنكليزي خمس مرات مع "الشياطين الحمر".