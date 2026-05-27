بوشعيب المباركي: لا أستبعد فوز المغرب بكأس العالم 2026

أكد لاعب منتخب المغرب السابق ونادي الوصل سابقاً بوشعيب المباركي أنه لا يستبعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يوينو إلى 19 يوليو المقبلين، مشيراً إلى أن هذا الطرح لا يمثل رأيه الشخصي فقط، بل يستند أيضا إلى توقعات وآراء صادرة عن مؤسسات ووسائل إعلام عالمية، مؤكداً أن المنتخب المغربي شهد نقلة نوعية كبيرة، وأصبح أكثر قوة وانسجاما منذ حصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وقال المباركي لـ«الإمارات اليوم»: «إن وصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عمل طويل المدى بدأ من الفئات السنية، حتى وصل المنتخب إلى هذا المستوى المتطور، وبعض المنتخبات العالمية بدأت تستفيد من التجربة المغربية وتطبق النهج ذاته».

وأضاف: «عادةً ما تنحصر الترشيحات بين المنتخبات الكبرى، مثل البرازيل وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال، لكنني أرى بثقة كبيرة أن المنتخب المغربي مرشح قوي للفوز بكأس العالم، وهذا ليس رأيًا شخصيًا فقط، بل توجه عالمي تتحدث عنه الصحف والمؤسسات الرياضية الكبرى، على أقل تقدير من خلال توقعها تكرار إنجاز المونديال الماضي».

وأوضح أن «المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله للفوز على أي منتخب في البطولة، ولا يخشى مواجهة أي منافس».

كما تحدث المباركي عن المنتخبات العربية الأخرى المشاركة في كأس العالم، قائلا: «أتمنى لها الظهور بصورة مشرفة، وأعتقد أنها ستقدم مستويات فنية قوية، ولن تشارك من أجل التواجد فقط، بل من أجل المنافسة والوصول إلى أدوار متقدمة».

توقعات مجموعة المغرب

وأكد المباركي أن أصعب مباراة للمنتخب المغربي ستكون أمام منتخب البرازيل لكرة القدم، لما يملكه من عناصر مميزة ومدرب عالمي هو كارلو أنشيلوتي، قائلا: «أرى أن المنتخب المغربي أصبح من المنتخبات القوية عالميًا، والجميع بات يحسب له ألف حساب، ولا أعتقد أن المنتخب البرازيلي سيشكل عقبة أمامه في طريقه نحو الأدوار المتقدمة».

وعن توقعاته لمباريات مجموعة المغرب، قال إنه يتوقع فوز المغرب أو تعادله مع البرازيل، إلى جانب تحقيقه الفوز على منتخبي هايتي واسكتلندا، مؤكدا أن الفوارق الفنية تصب في مصلحة المنتخب المغربي.