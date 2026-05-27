وصايا الأب تُلهب طموح هالاند في نهائيات كأس العالم

تحدث النجم النرويجي الدولي، إرلينغ هالاند، عن تحقيق «هدفه الكبير» والسير على خطى والده، وما يمكن للجماهير أن تتوقعه من منتخب بلاده، في مشاركته ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأكد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي (25 عاماً) أن منتخب النرويج يمتلك الإيمان والإبداع والجودة للمضي قدما في البطولة، التي تنطلق الشهر المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحصد هالاند العديد من الألقاب خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة في النمسا وألمانيا وإنجلترا، كما توج بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، واختير أفضل لاعب في الموسم، بالإضافة إلى وجوده ضمن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعباً في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2024.

ورغم كل تلك النجاحات، لاتزال مسيرته تفتقد لظهور في بطولة دولية كبرى، حيث كان آخر تأهل للنرويج لبطولة كبيرة في كأس الأمم الأوروبية عام 2000، التي انتهت قبل 19 يوماً فقط من ولادة هالاند، بينما تعود آخر مشاركة لها في بطولة عالمية إلى كأس العالم عام 1998 بفرنسا.

وقال هالاند في مقابلة أجراها مع موقع «فيفا» الإلكتروني الرسمي: «الأمر ليس محرجاً، لكن مضى وقت طويل جداً، وتحاول طوال هذه السنوات ثم لا يحدث شيء، فتعتاد على عدم حدوثه، أنا شخصياً لم أعش أبداً مشاركة النرويج بكأس العالم، لذلك أعتقد أن الوقت قد حان».

وكان هالاند بمثابة آلة تهديف لا تتوقف خلال سعيه للوصول إلى ما وصفه بـ«أكبر مسرح في العالم»، فقد سجل هدفاً واحداً على الأقل في جميع مباريات التصفيات الثماني، بما في ذلك خماسية أمام مولدوفا وثنائية في الانتصار الحاسم على إيطاليا خارج الديار، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً معادلاً الرقم القياسي في التصفيات.

وتخوض النرويج جميع مبارياتها الثلاث بمرحلة المجموعات في كأس العالم داخل الولايات المتحدة، وهو أمر يحمل أهمية إضافية بالنسبة لهالاند، الذي شارك والده مع المنتخب النرويجي في نسخة المونديال التي جرت بالملاعب الأميركية عام 1994.

وتحدث هالاند عن والده، الذي لعب أيضاً لمانشستر سيتي، حيث صرح «تحدثنا عن ذلك كثيراً، لقد قال إنها تشبه ثلاث مباريات نهائية، تلعب فيها وكأن حياتك على المحك. ولهذا ترى دائماً منتخباً مغموراً يهزم أحد أفضل المنتخبات في كأس العالم، لأن الجميع يلعب من أجل بلاده بطريقة مختلفة تماماً».

وأشار هالاند: «أتذكر أنني تحدثت مع والدتي عن الأمر، لقد كانت في المدرجات وتشعر بالتوتر قبل المباريات. إنها مناسبة ضخمة. ملاعب كبيرة وجماهير إيجابية، إنها تجمع مختلف، وهذا ما يعجبني حقاً في كرة القدم. إنها توحد الناس، ليس فقط داخل الملعب أو داخل البلد، بل في جميع أنحاء العالم أمام شاشات التلفاز».

وشدد هالاند: «نحن منتخب طويل القامة أولاً، فريق قوي ويعمل بشكل ممتاز مع بعضه بعضاً، وبعد ذلك نمتلك الجودة التي تحتاجها في كرة القدم لصناعة الفرص وتسجيل الأهداف».

وأشار: «هذا ما ينبغي علينا القيام به، وأعتقد أن النرويج منتخب ممتع بسبب اللاعبين والإبداع الذي نملكه، ومن المهم أيضاً أن نكون فريقاً ممتعاً للمشاهدة».