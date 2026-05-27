7 مواجهات مثيرة تجدد صدام إفريقيا وآسيا في كأس العالم 2026

عادة ما تتخذ المواجهات الإفريقية الآسيوية في نهائيات كأس العالم طابعاً مميزاً، نظراً للتقارب في بعض المدارس الكروية في القارتين، بالإضافة إلى كونها مباريات إثبات الذات وتعزيز فرص المُضي قُدماً في المونديال، بالنظر إلى مشاركة هذه المنتخبات، وفقاً لحسابات التصنيف، منافسين آخرين أكثر قوة من أوروبا وأميركا اللاتينية.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً، وتحديداً منذ نسخة الولايات المتحدة 1994، كانت المواجهات الآسيوية الإفريقية مليئة بالإثارة وحافلة بالندية، ومع انطلاق نسخة جديدة تشارك في تنظيمها الولايات المتحدة بجانب المكسيك وكندا، فإن ثمة مواجهات أخرى بين فرسان القارتين تلوح في الأفق.

البداية ستكون في 21 يونيو المقبل، عندما يتقابل منتخب تونس مع نظيره الياباني بالجولة الثانية من دور المجموعات.

مواجهة اليابان قد تكون مألوفة نوعاً ما بالنسبة للمنتخبات الإفريقية، فعلى سبيل المثال منتخب الكاميرون التقى مرتين بهذا المنتخب الآسيوي العنيد في مناسبتين رسميتين: الأولى في كأس القارات 2001، والثانية في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، والمثير أنهما انتهتا بانتصار ياباني.

وكذلك اليابان وتونس يعيدان إلى الأذهان لقاء الذكريات بينهما في نسخة 2002، أي قبل 24 عاماً، حيث كانت الغلبة لأحفاد الساموراي بنتيجة 2 - صفر، وبالتالي ستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لنسور قرطاج هذه المرة.

وإلى جانب تونس واليابان هناك ست مواجهات آسيوية إفريقية أخرى تعد بها نسخة 2026، حيث يتقابل منتخب الجزائر مع الأردن، وتلعب جنوب إفريقيا مع كوريا الجنوبية، وتصطدم السنغال بالعراق بينما تواجه السعودية كاب فيردي في الظهور الأول لها.

وفي مواجهة إفريقية آسيوية أيضاً يلعب منتخب مصر ضد إيران، في 27 يونيو، بينما تتقابل في اليوم التالي الكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان.

ونظراً لزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، فإن فرصة الصدام الإفريقي الآسيوي أصبحت أكبر.

أما أول مواجهة آسيوية إفريقية فكانت بمذاق عربي خالص، حيث التقى منتخبا السعودية والمغرب في أول مشاركة مونديالية لـ«الأخضر» عام 1994.

وفي تلك المباراة فازت السعودية 2 - 1 لتواصل تحديها للجميع بالظهور الأول، رغم أن المنتخب المغربي كان أكثر خبرة في المشاركات المونديالية.

وفي تلك المواجهة سجل سامي الجابر وفؤاد أنور هدفي السعودية، بينما كان محمد الشاوش صاحب هدف المغرب الوحيد.